Sindaci di Bompensiere Milena e Montedoro richiedono alle ex Province Caltanissetta ed Agrigento interventi su Strade Provinciali 23 — 24 — 24 bis — 73.

BOMPENSIERE – I sindaci dei comuni di Bompensiere, Milena e Montedoro, rispettivamente Salvatore Virciglio, Claudio Cipolla e Renzo Bufalino hanno inviato una nota congiunta Commissari del Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta e di Agrigento per segnalare il cattivo stato di manutenzione delle SS.PP. 23 — 24 — 24 bis — 73. Chiedendo urgenti interventi al riguardo. Questa la letta:

“Egregi Signori Commissari, i nostri cittadini sono esasperati dalle condizioni in cui versano le strade provinciali che collegano i nostri Comuni. Quotidianamente veniamo interessati da segnalazioni e da denunce di danni.

Siamo consapevoli che presto su alcune di queste strade si interverrà con dei lavori di rifacimento dei punti più deteriorati, ma non si può attendere oltre poiché ci sono dei tratti in cui l’asfalto è completamente stato rimosso dagli ultimi eventi piovosi.

Le SS.PP. 23, 24,24 bis e la 73 (contrada Garziano che ci consente di raggiungere la SS 640) collegano i nostri comuni ai più importanti centri dove i nostri concittadini lavorano o usufruiscono di essenziali servizi.

Non si può attendere oltre! E’ necessario intervenire per evitare che si protragga un’indecente situazione di isolamento territoriale e sociale.

Soluzioni come l’abbassamento della velocità di percorrenza dei tratti più danneggiati ovvero, ancor peggio, la chiusura delle strade non possono essere considerate perché scappano dal problema anziché affrontarlo.

Si adotti il buon senso e, nelle more di lavori strutturali, si faccia quanto necessario per ristabilire la fruibilità delle strade provinciali. Facciamo sentire la presenza delle istituzioni ai nostri cittadini. Noi comuni siamo pronti a collaborare nei modi in cui l’Ente competete alla gestione e alla manutenzione della strada lo riterrà necessario”.