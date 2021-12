Sicilia, truffe: 304 furbetti del buono spesa scoperti a Enna

Percepivano i buoni spesa senza averne diritto. Sono 304 le posizioni irregolari scoperte dai finanzieri del Comando provinciale di Enna. L’attenzione delle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna, si e’ concentrata in primo luogo sulla verifica dell’effettiva mancata percezione di altre forme di sostegno pubblico, come per esempio reddito di cittadinanza, indennita’ di disoccupazione o altri contributi e in seconda battuta ad escludere il possesso di altri redditi o di disponibilita’ economiche e patrimoniali incompatibili con lo stato di necessita’.

Singolari, in un caso, l’accertata disponibilita’ del richiedente il buono spesa, di circa 40 mila sul proprio conto corrente bancario oppure, in altre circostanze, la presenza di piu’ richieste presentate in tempi diversi da piu’ membri dello stesso nucleo familiare, cosi’ da incassare piu’ buoni spesa. Al termine dei controlli, le posizioni irregolari sono risultate 304, per un importo complessivo illecitamente percepito di oltre 75 mila euro, per il quale sono state elevate sanzioni amministrative per 225 mila euro. A ciascun trasgressore, infatti, e’ stata applicata una sanzione pari al triplo del buono incassato indebitamente, mentre la sua posizione e’ stata segnalata al Comune di residenza al quale dovra’ restituire anche il valore del buono ottenuto.