Sicilia: scoperto con 140 kg di materiale ferroso in auto, denunciato

Un 50enne è stato denunciato per furto aggravato di materiale ferroso dopo che nella tarda mattinata di ieri è stato trovato in possesso di 140 kg di materiale ferroso, tra cui rame. I Militari della Guardia di Finanza e gli Agenti della Polizia di Frontiera di Siracusa, in servizio di vigilanza in ambito portuale, nei pressi del Pontile ISAB, in Contrada Targia, si sono insospettiti per l’atteggiamento di un uomo che, con in mano una batteria di automobile, è uscito furtivamente da un casolare nelle immediate vicinanze dell’area portuale che le due forze di polizia pattugliano quotidianamente.

Bloccato, è stato sottoposto a perquisizione, estesa anche al veicolo di sua proprietà: all’interno dell’autovettura del cinquantenne, già conosciuto alle forze di polizia, sono stati rinvenuti oltre 140 chilogrammi di materiale ferroso, tra cui fili elettrici di rame ed un compressore, che l’uomo aveva rubato, poco prima, dal vicino casolare. La refurtiva è stata recuperata e il ladro denunciato.