Sicilia, cade con la moto nel fiume ed annega

Un motociclista è stato trascinato via dalla corrente del fiume Alcantara, mentre tentava di guadare con la propria moto da enduro un tratto al confine tra le province di Messina e Catania. I tecnici della Stazione Etna Nord e della Squadra di Soccorso in Forra, con il supporto di 2 istruttori nazionali di soccorso in forra e 8 tecnici, provenienti da diverse regioni del centro sud riuniti in Sicilia per un corso di formazione, hanno recuperato il motociclista, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Sul posto presenti i militari del SAGF del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118.