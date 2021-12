Serradifalco: orchestra della scuola Puglisi si “ritrova” con videomessaggio di auguri natalizi

In occasione del Natale 2021 i ragazzi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “F. Puglisi” di Serradifalco hanno realizzato un video, ecco le loro riflessioni:

Eravamo in prima media quell’ultimo Concerto di Natale nel lontano 2019 quando tutto era normale e le nostre ansie e preoccupazioni erano ben altre di quelle che purtroppo abbiamo oggi.

Siamo stati gli ultimi ad avere la fortuna di poterci esibire in un teatro, con i nostri amici, genitori, parenti. Suonare nell’orchestra del corso ad Indirizzo Musicale è qualcosa di meraviglioso, una bellissima esperienza che noi di terza abbiamo vissuto per troppo poco tempo.

Quest’anno, in occasione del Natale, con i compagni di seconda abbiamo realizzato un video e , nonostante nelle registrazioni suonassimo individualmente, ciascuno di noi si è sentito parte integrante di un grande gruppo: LA NOSTRA ORCHESTRA. Auguriamo a tutti BUON NATALE con la speranza di poter a fine anno festeggiare con tutti voi la fine di questo incubo con un un bel concerto finalmente in presenza. Noi ci crediamo e ci impegneremo tanto per realizzarlo!!!!

A presto Gli alunni di terza A del corso ad Indirizzo Musicale di Serradifalco A.S. 21/22

https://youtu.be/JpzD5anGdBQ