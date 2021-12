San Cataldo. Sindaco dispone divieto di utilizzo di botti e fuochi di artificio nel centro urbano fino al 6 gennaio

SAN CATALDO. Ordinanza di divieto di utilizzo di qualsiasi genere di botti e artifici pirotecnici nel centro urbano. E’ quanto il sindaco Gioacchino Comparato ha disposto in un’ordinanza. Nel ricordare che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivati alle persone, nell’utilizzo di simili prodotti, il sindaco ha ricordato che i botti sono sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito.

Inoltre l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissioni di appositi atti interdettivi. Pertanto l’amministrazione comunale ha disposto il non utilizzo nel centro urbano del territorio comunale di botti e artifici pirotecnici per il periodo sino al 6 gennaio 2022.

In deroga restano esclusi eventuali festeggiamenti di natura religiosa, in particolare quelli in onore di “ Gesù Bambino “ che si terranno il giorno 01/01/2022. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.