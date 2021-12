San Cataldo. Nuovo avviso a presidenti di seggio elettorale e scrutatori per ritirare spettanze ultime elezioni amministrative.

SAN CATALDO. Il Comune ha emanato un nuovo avviso rivolto ai presidenti e agli scrutatori che hanno preso parte alle ultime elezioni amministrative che si sono tenute a San Cataldo e che hanno diritto ad essere pagati per il lavoro svolto all’interno dei seggi elettorali.

Pertanto, il comune ha invitato entro il 13 dicembre gli aventi diritto a recarsi presso la Tesoreria Comunale, Agenzia B.C.C “G. Toniolo”, ubicata in Corso Vittorio Emanuele, 5 per ricevere il compenso spettante per l’attività svolta nei seggi elettorali, in occasione delle Elezioni Comunali e del Ballottaggio, in qualità di Presidente, Segretario e Scrutatore, dietro presentazione di un documento di riconoscimento.