San Cataldo. Incontro proficuo tra l’amministrazione comunale le realtà sociali che si occupano di disabilità.

SAN CATALDO. Un incontro molto partecipato da realtà sociali e famiglie che si occupano di disabilità nel Comune, quello che s’è svolto al Comune in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

In generale, come sottolineato dall’amministrazione comunale per il tramite dell’assessore comunale ai servizi sociali Marco Andaloro, è emersa da subito la volontà comune di collaborare e fare rete, per lavorare in sinergia con le Istituzioni. Abbiamo accolto anche la proposta di creare tavoli tecnici per supportare gli uffici nella fase di progettazione.

“Inoltre – ha detto l’assessore – lanceremo una serie di iniziative con il titolo “#SanCataladoEquality- Contro tutte le barriere”, per stimolare e sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica così importante”.

Si è trattato del primo di una lunga serie di incontri. Si è deciso, infatti, di organizzare periodicamente dei momenti di confronto con tutte queste realtà. Ogni 3 dicembre, sempre in occasione la Giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà fatto il punto dall’amministrazione comunale per verificare cosa è stato fatto e studiare le iniziative future. “Vogliamo intraprendere un percorso stabile e duraturo con le famiglie e le realtà sociali che si occupano di disabilità – ha concluso Andaloro – affinché l’Amministrazione possa essere di sostegno alle loro battaglie quotidiane”.