SAN CATALDO. Risale la curva del contagio da Covid 19 a San Cataldo. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 17 i casi che si sono registrati in Città. Il tutto a fronte di 5 persone guarite.

Sulla base del report fornito dall’Asp di Caltanissetta al momento i casi di positività in Città sono complessivamente 109. Di questi 108 sono in quarantena domiciliare. Una sola la persona ricoverata in malattie infettive, nessuna in terapia intensiva.