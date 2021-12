Mussomeli,Festa dell’Immacolata. Preghiera ed offerta scudi d’argento del sindaco

MUSSOMELI –Con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, accolte all’ingresso della chiesa dal rettore Padre Valdecir, sono stati celebrati, nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, i vespri solenni in onore dell’Immacolata Concezione. Presenti il sindaco Catania e l’assessore Lo Conte, il presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli, il Capitano dei CC. Giuseppe Tomaselli, il maresciallo Lorenzo Chiatante e collaboratori, il comandante della Guardia di Finanza Salvo Imbesi, il comandante dei Vigili Urbani Attilio Frangiamore, il Capo Reparto del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mussomeli Sebastiano Bellanca ed una delegazione del Cisom. Fra le autorità religiose erano presenti Padre Fabrizio della Copiosa redenzione di Caltanissetta, Padre Salvatore Tuzzeo, i parroci locali don Salvatore Falzone e don Francesco Mancuso e c’è stata anche la presenza di tre religiose della Copiosa Redenzione, provenienti dalla diocesi di Venezia. Ha presieduto la liturgia vespertina dei Vespri solenni Padre Valdecir, animati dal coro della comunità francescana. Nel corso della funzione religiosa c’è stata la preghiera all’Immacolata da parte del sindaco Catania, a nome della cittadinanza mussomelese, e l’ offerta simbolica degli “scudi d’argento”. A causa del perdurare della pandemia in atto, per il secondo anno consecutivo, non c’è stato il corteo processionale in direzione della stele della Madonnina delle Case Popolari per il tradizionale omaggio floreale.