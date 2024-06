Elezioni Amministrative. Ballottaggio a Caltanissetta: tutte le informazioni utili in vista del voto

CALTANISSETTA. Domenica 23 e lunedì 24 si voterà per scegliere il nuovo Sindaco di Caltanissetta. I cittadini elettori di Caltanissetta sono chiamati nuovamente alle urne, domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024, per scegliere il nuovo sindaco di Caltanissetta.

Nessuno dei 5 candidati presentati al primo turno, sabato 8 e domenica 9 giugno, ha superato la soglia del 40% dei voti validi e, dunque, come previsto dalla legge, a sfidarsi per il ballottaggio saranno i due candidati più votati. Si tratta di Walter Calogero Tesauro (che ha ottenuto 10.052 pari al 34,42%) e Annalisa Maria Petitto (con 9.000 voti pari al 30,81%).

Sono rimasti fuori dalla competizione Roberto Gambino (8.167 voti pari al 27,96%), Angelo Failla (1.634 voti pari al 5,59%) e Ignazio Antonio Riggi (354 voti pari al 1,21%).

I seggi elettorali si apriranno domenica 23 giugno 2024 dalle ore 7.00 alle 23.00, e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 7.00 alle 15.00. Potranno votare tutti i cittadini residenti nel Comune di Caltanissetta che al momento delle elezioni avranno già compiuto il 18° anno di età e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Resta in vigore, anche per il ballottaggio, il cosiddetto “silenzio elettorale” che scatterà alle 23:59 di venerdì 21 giugno 2024. A partire da tale termine temporale e fino alla chiusura delle urne, sono espressamente vietate tutte le forme di propaganda elettorale come i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle seggi e verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. Gli elettori, che dovranno presentarsi ai seggi con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale, riceveranno una sola scheda azzurra nella quale saranno presenti i nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, disposti seguendo l’ordine risultante dall’apposito sorteggio avvenuto in aula consiliare lunedì 17 giugno 2024, mentre i contrassegni delle liste collegate dovranno essere disposti in senso orizzontale, da sinistra verso destra, rispettando l’ordine risultante dal sorteggio già effettuato per il primo turno di votazione.

A sinistra sarà presente la candidata Annalisa Maria Petitto con i contrassegni:

CL Tutta la Vita Petitto Sindaco

Orgoglio Nisseno

Caltanissetta Futura e Democratica

Insieme Petitto Sindaco

Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco

Ora Petitto Sindaco

Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco

A destra Walter Calogero Tesauro con i contrassegni:

Noi Moderati

Riprendiamo il cammino Candura 2030

Lega Salvini UDC Tesauro Sindaco

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Forza Italia

Azzurri per Caltanissetta

Democrazia Cristiana

I due candidati hanno presentato anche la lista degli assessori designati a far parte della giunta elettorale. Proprio come il precedente turno elettorale, anche per questo weekend, il Comune di Caltanissetta in collaborazione con l’associazione ANCoS APS ha previsto il servizio di trasporto gratuito in favore degli elettori con difficoltà o impossibilitati a deambulare. Potranno prenotarsi tutti gli elettori inabili temporaneamente o permanentemente a deambulare al fine di facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.

Per accedere al trasporto gratuito è necessario essere muniti di un certificato medico rilasciato dal medico di famiglia attestante la difficoltà dell’elettore a deambulare autonomamente, senza ulteriore specifica. La certificazione, infatti, non deve riportare l’indicazione di alcuna patologia correlata.

È possibile richiedere il servizio contattando l’Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Caltanissetta chiamando il 093474395 o il 3203297350 dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 09:00 alle 12.00 e il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida completa per il voto del Sindaco https://comune.caltanissetta.it/it/news/elezioni-amministrative-la-guida-completa-per-il-voto-del-sindaco-e-del-consiglio-comunale-di-caltanissetta

Clicca sul link di seguito per tutti i dati ufficiali dei candidati sindaco, delle 19 liste e dei 455 candidati consiglieri comunali: https://elezioni.caltanissetta.comunelive.it/cms_elezioni/menu.aspx