Italia, Cagliari: 50enne uccisa con 30 coltellate, si cerca il compagno

Decine di coltellate, forse addirittura più di trenta, su varie parti del corpo. Così è stata uccisa, con un’arma da taglio non ancora ritrovata, Mihaela Kleics, rumena di cinquant’anni, residente in una palazzina di via della Musica a Quartu. Chi l’ha uccisa ha infierito sul suo corpo, senza pietà. La donna in una mansarda al terzo piano da circa un anno.

Non si sa che lavoro facesse, a lanciare l’allarme è stata la sorella, che vive in Romania: “Non la sento da tre giorni”, questo l’so lanciato ai carabinieri di Quartu che, poi, hanno fatto la macabra scoperta. E che ora cercano il compagno, un sardo, attualmente irreperibile. A notare le tante coltellate è stato il medico legale Roberto Demontis, domani è in programma l’autopsia sul corpo della Kleics.

Un omicidio che dev’essere ancora “datato”: i vicini dicono che, da qualche giorno, non rumori provenire dal terzo piano. E che, in generale, vedevano poco sia Mihaela Kleics sia chi, da qualche mese, era andato a vivere insieme a lei.