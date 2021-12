Il palermitano Vincenzo Catalano eletto presidente del Comites di Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le elezioni per il primo Comites di Malta sanciscono la vittoria della Lista Azzurra, capeggiata da Vincenzo Catalano, odontotecnico palermitano e da oltre 25 anni a Malta. Lista Azzurra ha ottenuto 384 su 524 voti validi scrutinati.

“Dal profondo del cuore, ci tengo a ringraziare tutti colori che hanno voluto prendere parte in questo viaggio con grande dedizione, idee, partecipazione e coraggio. Ringrazio tutti gli elettori che mi prodigherò ad ascoltare e rappresentare nel meglio delle mie capacità”, ha dichiarato Catalano, in seguito all’annuncio.

La comunità italiana a Malta per la prima volta sarà rappresentata presso le istituzioni attraverso un organismo riconosciuto, il Comites, che si presterà ad essere la voce delle italiane e degli italiani a Malta, dei loro interessi, delle loro priorità, dei loro sogni ma anche delle loro sfide e preoccupazioni come italiani in Europa e nel mondo. Il Comites di Malta sarà da ora parte integrante di questa rete “con serietà e pieno coinvolgimento”, si legge in una nota.

“A nome della lista che avrò l’onore di rappresentare insieme ad una squadra di ottimi Consiglieri e ad un gruppo di lavoro dedito e capace, ci opereremo per promuovere le sinergie necessarie a far sì che la nostra comunità possa vivere e lavorare e crescere con serenità”, ha affermato Catalano.

