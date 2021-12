Decorazioni Natalizie fai da te, idee per addobbare la tavola della Vigilia

Il Natale è un giorno che dona allegria e sacralità. La Nascita di Gesù e l’arrivo di Babbo Natale animano le famiglie che cercano di rendere questo evento unico, anche nella tavola imbandita.

Per rendere ancora più unica e accogliente la tavola molti preferiscono realizzare le decorazioni Fai – da – Te.

E il bello di questo momento è ancora più gradito se segnaposto e centrotavola vengono realizzati insieme ai bambini.

Ecco alcuni suggerimenti facili da realizzare e gradevoli da disporre nella tavola di Natale. Potrà essere un ulteriore dono da offrire ai propri commensali.

Non servono importanti spese. Basta un po’ di fantasia, creatività e qualche tutorial su internet.

Tovaglioli sul piatto

Non importa se scegli i tovaglioli di carta o di stoffa. Tutti hanno la stessa forma e, imparati i passaggi per il primo, potrai imbandire tavole infinite.

La forma più gettonata, per la vigilia di Natale, è quella a forma di Albero. Potrai scegliere quella da appoggiare sul piatto in orizzontale, stilizzato o a balze. Quest’ultimo garantisce una struttura più coreografica che si innalza verso l’alto. Alla fine non dimenticare il puntale.

Centrotavola

Per decorare il centro della tavola ti basterà acquistare qualche candela, brillantina colorata e raccogliere qualche pigna in un bosco vicino casa.

Potrai versare la colla vinilica a goccia sulle punte della pigna e poi spolverare sopra la brillantina del colore che meglio si adatta al servizio di piatti e alla tovaglia.

Per impreziosire e profumare l’ambiente puoi usare anche stecche di cannella da legare con un nastrino rosso o verde. Con questi colori, a Natale, non sbaglierai mai.

Segnaposto

Se hai voglia e tempo di sbizzarrirti allora devi provare a modellare la pasta di sale. La preparazione è semplicissima: basta amalgamare 1 bicchiere di sale fino da cucina con 2 bicchieri di farina e aggiungere acqua quanto basta.

Potrai creare tutte le forme che preferisci o farti aiutare da un coppapasta o tagliabiscotti a forma di albero di Natale, Babbo Natale, renne, stelle o tutti i personaggi del presepe. Dopo aver terminato la tua creazione non dovrai far altro che lasciarla asciugare, a volte anche per un paio di giorni o, se preferisci, lasciarla seccare nel forno a 70-100 gradi per 3 ore circa (tempo variabile in base alla forma e dimensioni dell’oggetto che hai scelto di realizzare). Alla fine potrai lasciarlo “in bianco”, scrivere il nome della persona invitata con un pennarello o dipingerlo con colori a tempera. Il risultato sarà spettacolare. Un trucco per rendere “lucido” il risultato finale è quello di spennellarlo con colla vinilica. Il bianco, dopo essersi asciugato, diventerà “magicamente” trasparente.

Un’altra alternativa è utilizzare l’anima del rotolo della carta igienica o dell’asciugatutto da cucina quando è terminato. Potrai decorarlo con il volto di Babbo Natale utilizzando cotone idrofilo per barba, baffi e capelli.

Il segreto per una tavola perfetta, però, è e resta la tua personale abilità. Se sai maneggiare bene le forbici puoi creare un origami personalizzato per ogni commensale o se qualcuno ti ha insegnato a ricamare puoi creare delle palline di Natale. E, dato che di “dolcezza” non ce n’è mai troppa un’ulteriore alternativa potrebbe essere quella di creare biscotti di Pan di Zenzero (nella foto di copertina).

I “lavoretti” di Natale non dovranno essere “perfetti” ma realizzati con amore perchè il risultato finale rappresenterà un modo per dimostrare il tuo affetto alle persone che hai accolto alla tua tavola.