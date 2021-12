Campofranco. Emanato avviso pubblico per messa in sicurezza volontaria degli edifici abbandonati

CAMPOFRANCO. Per gli edifici abbandonati del centro abitato arriva dal Comune un invito alla messa in sicurezza volontaria. A spiegare lo spirito di questa iniziativa è stato il sindaco Rino Pitanza: “Una serie di cause e circostanze che vanno dal calo demografico, alla diminuzione delle nascite, all’età media che aumenta e, di conseguenza, alle morti e non ultimo al fenomeno dell’emigrazione, hanno portato inevitabilmente ad un abbandono delle abitazioni in paese che sta causando anche un potenziale problema ambientale e tecnico soprattutto nelle abitazioni più datate nel tempo.

La sicurezza a persone e cose è prioritario su tutto ed ormai è necessario un intervento di manutenzione a quegli immobili che versano in situazione di potenziale pericolo, per evitare, appunto, danni a persone o cose”. Pertanto il sindaco, in perfetta sinergia con l’Area Tecnico ambientale del comune, ha emanato un avviso di carattere generale.

“A quanti detengono a vario titolo edifici, manufatti e/o ruderi, si rappresenta che i fabbricati, se non messi in sicurezza nella parte esterna, possono risultare potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Essendo gli stessi spesso non utilizzati e in stato di quasi abbandono, diventano facilmente ricovero di piccioni, ratti, cani randagi ed altri animali portatori di malattie pericolose per la salute umana.

Si ricorda che, a norma di legge, i proprietari degli immobili sono responsabili del mancato intervento di messa in sicurezza in ogni sua componente e che in caso di procurato danno a persone o cose, sono punibili civilmente e, se ne ricorrono i casi, anche penalmente. Con il presente avviso di carattere generale, si avvisa la cittadinanza ad intervenire per la messa in sicurezza dei propri edifici, senza dover attendere diffide od ordinanze da parte degli uffici del Comune preposti alla prevenzione e repressione di eventuali inosservanze di legge e produrre la documentazione relativa all’intervento manutentivo con gli atti allegati. Si rammenta la possibilità di fruire anche delle agevolazioni e bonus emanati dal governo nazionale in materia di ristrutturazione e miglioramento di immobili. Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali chiarimenti in materia.”