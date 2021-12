Caltanissetta, Vescovo Russotto a Sposi e Fidanzati: “A Natale riscoprite la forza della vostra unione. Insieme si vince”

Il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, ha voluto rivolgere un augurio speciale di “Buon Natale” a sposi e fidanzati.

La coppia, salda nell’amore e nella fede, è il nucleo dal quale ha origine la Sacra Famiglia. Ed è proprio davanti a questa immagine che il Monsignore ha voluto trasmettere il suo videomessaggio diffuso nelle nostre pagine e nel Canale YouTube della Diocesi di Caltanissetta.

Un augurio che segue quello rivolto ai bambini, agli operatori sanitari, ai malati, agli studenti e agli insegnanti. Una particolare “chiave di lettura” del miracolo del Natale e del suo significato che, ogni anno, deve essere rinnovato e rivisto attraverso una differente luce.

“A tutti voi, carissimi sposi e fidanzati, desidero fare aggiungere questo il mio messaggio per augurarvi Buon Natale in questo tempo così difficile in cui anche tante famiglie si trovano a vivere difficoltà di dialogo, difficoltà economiche, disagi dovuti alla pandemia perché magari alcuni sono in quarantena o altri sono contagiati. Non sentitevi soli anzi, aiutatevi l’un l’altro”.

Un messaggio ormai vecchio di 2000 anni?

Assolutamente no.

E per sottolineare la contemporaneità degli insegnamenti offerti dalla Sacra Famiglia in Vescovo mostra una visione compassionevole e interattiva della coppia di sposi.

“In questo presepe Giuseppe che fa riposare Maria ed è lui a tenere in braccio il bambino Gesù. Aiutatevi l’altro, cercate di parlarvi cuore a cuore e nascete alla responsabilità di un comune impegno nell’educazione dei vostri figli.

Qual è la ricetta di un’unione solida e duratura?

Fate crescere i vostri figli con il calore del vostro amore, con la vostra reciproca comprensione, con il vostro coraggio di ascoltarvi e così, nella mangiatoia di casa vostra, nascerà il Bambino Gesù, frutto della vostra armonia, della vostra pace, della vostra umiltà nel chiedere e donare perdono.

Perché, alla fine, cosa ci resta della vita se non la pace che abbiamo seminato o l’armonia che abbiamo creato o la luce d’amore che abbiamo irradiato?

Non sentitevi, dunque soli. Affrontate le difficoltà con coraggio. Insieme si può. Insieme è la forza che dà vittoria”.

