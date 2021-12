Caltanissetta: studentesse del Russo vincono il Premio di Cultura Nazionale Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2021

In occasione dell’anniversario dei 134 anni della nascita di Pier Maria Rosso di San Secondo e del centenario della nascita di Leonardo Sciascia, la nostra scuola I. I. S. S. “L. Russo” diretta dalla Prof.ssa Maria Rita Basta sotto la guida della Prof. Anna Garbato ha, con Oriana Callari e Maria Faletra della V A BIO-TEC, aderito al “Premio di Cultura Nazionale Rosso di San Secondo e Leonardo Sciascia 2021” bandito dal Comitato di Caltanissetta della Dante Alighieri e il Parco Letterario “Pier Maria Rosso di San Secondo”.

Sia Oriana che Maria, facendo riferimento all’opera teatrale “Il ratto di Proserpina” di Pier Maria Rosso di San Secondo, hanno partecipato rispettivamente con un elaborato pittorico e una poesia, hanno conseguito in ordine il Primo premio di 300 euro, diviso in ex aequo con un’alunna dell’istituto “F. Juvara”, e il Diploma di merito.

L’eccellente dipinto che Oriana ha realizzato con la tecnica di acrilico, prende ispirazione, come detto precedentemente, dall’opera “Il ratto di Proserpina” di Pier Maria Rosso di San Secondo. In esso si vede Cerere che, con il suo cammino, il viso alto e chiaro, porta con sé i colori tipici del paesaggio siciliano; il nero dei ciottoli della pietra lavica si trasformano nel verde e nei diversi colori di una vegetazione mediterranea, fatta di colori e di forme diverse.

Il vestito della dea, in contrasto con i colori del paesaggio si mescola al tempo stesso con esso grazie ad un tessuto impalpabile, quasi trasparente, che evidenzia la fusione della natura con Cerere I colori si mescolano in un mosaico complesso: il giallo dei limoni, il verde dei prati, l’arancione dei campi di grano, il rosso dei fichi d’india, il viola dell’uva, l’azzurro di un cielo che sorride alla dea.