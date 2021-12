Caltanissetta, l’assessore alla scuola Marcella Natale incontra nuova consulta degli studenti

CALTANISSETTA – Mercoledì 1 dicembre, nella sala gialla di Palazzo del Carmine l’assessore alla scuola e alla partecipazione, Marcella Natale, ha incontrato la nuova consulta degli studenti appena insediata, coordinata dalla Dott. ssa Sabrina Pulvirenti, referente provinciale per l’autonomia Scolastica.

È stata l’occasione per augurare buon lavoro agli studenti e per presentare il Regolamento sulla Partecipazione Civica, uno strumento fondamentale per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale della città, nonostante necessiti ancora di qualche modifica.

«I giovani studenti e le giovani studentesse hanno mostrato grandissimo entusiasmo e interesse – ha detto l’assessore Marcella Natale – che sia di buon auspicio per una proficua collaborazione tra i giovani cittadini e l’amministrazione comunale».