Caltanissetta, Gibil Gabib. Rinnovate le cariche direttive del Comitato di quartiere

Il Comitato di quartiere Gibil Habib, che comprende le contrade di Calderaro, Misteci, Montone, Valle, Gibil Habib, S. Leone, Juculia, Musta, Serra Difesa, Gulfi, Besaro, Lanzirotti, Santa Lucia e Lavanca di Genco, si è riunito per un’assemblea dei residenti nella quale sono state discusse problematiche comuni e rinnovate le cariche direttive.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì, il direttore del Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta Luigi Gattuso per chiarire alcune tematiche di cui sono competenti.

Il Sindaco ha confermato agli abitanti della zona che la Giunta comunale ha deliberato la costruzione ex novo della via Gibil Habib e, fra non molto si spera entro l’anno, verrà indetta la gara d’appalto.

L’architetto Gattuso è intervenuto per confermare l’avvio delle procedure d’urgenza e la relativa comunicazione al Genio Civile e alla Protezione Civile, corredata dal rilievo fatto dai VV.FF. e dai tecnici appositamente intervenuti nella zona, per mettere in sicurezza la collina di Gibil Habib, interessata da frane e pericolosi smottamenti con caduta di massi che creano pericolo per i passanti.

Gli abitanti intervenuti hanno sottolineato e ribadito che il Comitato deve impegnarsi, così come ha fatto nel passato, per fare ampliare la rete idrica della zona e permettere di farla giungere a quelli che ancora oggi devono necessariamente approvvigionarsi con le autobotti.

Al nuovo consiglio direttivo sono stati confermati Salvatore Granata, Totò Pecoraro, Lillo Defraia, Salvatore Pistis, Mario Abate e Lillo Miraglia mentre sono stati eletti ex novo Lucio Giannavola, Agostino Granata, Michele Russotto e Prospero Giacone.

E’ stata fissata per stasera 6 dicembre la riunione del Direttivo eletto che assegnerà le cariche sociali.

Nel rammarico di non avere ancora potuto svolgere la Festa di San Martino per l’emergenza meteo verificatesi l’11 novembre u.s. ci si augura, tempo permettendo, di svolgerla quanto prima, dandone tempestiva comunicazione.