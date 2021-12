Caltanissetta, Camera di Commercio e Commercialisti insieme per “prevenire la crisi d’impresa”

La Camera di Commercio di Caltanissetta ha organizzato un incontro formativo in sinergia con l’ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Caltanissetta e Unioncamere Sicilia.

L’evento, che si svolgerà online il prossimo 20 dicembre 2021 alle ore 10.00 sarà focalizzato sulla “Prevenzione della crisi d’impresa”.

I lavori inizieranno dopo i saluti istituzionali, che saranno portati dalla Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Caltanissetta Salvatore Dilena e dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Diego Carpitella.

Si discuterà dei nuovi obblighi di allerta interna per Amministratori, Sindaci e Revisori con il Professore, Dottore commercialista e Revisore contabile Simone Brancozzi. L’evento sarà introdotto e moderato dalla referente OCRI della Camera di Commercio di Caltanissetta Cinzia Cammalleri.

“Il nostro ruolo è anche quello di supportare aziende e professionisti nel percorso di formazione continua nell’acquisizione di competenze chiave – ha sottolineato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Tutte le istituzioni, organizzazioni, ordini e associazioni del territorio devono lavorare in rete e in sinergia per il bene di tutta la collettività in modo che ciascuno si consideri un valido anello nella catena di montaggio del business aziendale. Eventi come quelli che stiamo organizzando in questo periodo, con aziende, scuole e professionisti, mirano a creare un solido legame che fungerà da volano di sviluppo. Il mondo del lavoro è cambiato e noi dobbiamo essere sempre capaci di reinventare la professione”.

L’evento sarà valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti. La partecipazione è consentita previa registrazione al seguente link: http://www.odpservizi.com/