Calcio, Terza Categoria. La CL Calcio espugna Butera e si piazza alle spalle della capolista

La CL Calcio ottiene una grandissima vittoria in trasferta e vola da sola al secondo posto. Goleada nel match di Geremia (Butera) dove si sfidano Buterese e CL Calcio appaiate al secondo posto in classifica. Primo tempo che termina in parità al vantaggio della Buterese risponde Favata per gli ospiti, in gol all’esordio.

Secondo Tempo che parte nel migliore dei modi per i padroni di casa che si riportano avanti con una grandissima Punizione ma i “CIELLINI” non si lasciano abbattere e recuperano con Jallow. CL Calcio mai doma che a quel punto prende padronanza del campo e con Pagnotta sigla il Tris per poi dilagare con Favata e Jallow (doppiette per loro) 2-5 il risultato finale, 3 Punti fondamentali che consentono ai Nisseni di chiudere il girone d’andata da soli al secondo Posto.

Molto soddisfatto il Mister Ponticello che a fine partita ha dichiarato “ La Buterese è una squadra tosta con una rosa che gioca insieme da anni e con meccanismi rodati. È stata dura al primo tempo ma siamo stati bravi a non mollare e a rimontare per ben 2 volte per poi dare la spallata finale. 3 Punti che danno grandissima fiducia al gruppo e rendono merito ai sacrifici dei ragazzi. Il Primo posto è ormai lontanissimo anche perché la corazzata Serradifalco difficilmente lascerà punti per strada. Puntiamo ai play-off con una rosa di tutto rispetto per la categoria, cercando di ottenere il massimo ad ogni partita”.