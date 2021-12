Benefici per Enti del Terzo Settore impegnati nel periodo della pandemia: contributi a fondo perduto

MUSSOMELI – “Questo periodo di pandemia” – si legge in una nota del primo cittadino Catania – è stato caratterizzato, anche, dalla preziosa operosità di tanti enti del terzo settore presenti nella nostra provincia che hanno messo in campo i propri uomini e mezzi per dare una mano a cittadini e istituzioni” Si rivolge proprio a loro – con una informativa completa – per invitarli a presentare “una specifica istanza per la richiesta di contributo con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro. La richiesta va presentata tramite la piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro, link https://servizi.lavoro.gov.it, L’Avviso pubblico è aperto dalle ore 12 del 22 dicembre 2021 e chiuderà alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022. L’Avviso – pari a 80 milioni di euro di cui 64 milioni di destinati alle regioni del Mezzogiorno e 16 milioni alle Regioni Lombardia e Veneto – nasce dalla collaborazione tra l’Agenzia della Coesione Territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DG Terzo settore) con il coinvolgimento delle Regioni interessate e del Forum del Terzo settore. Scopo dell’Avviso è sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID 19 che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del d.lgs. n. 117/2017. I soggetti richiedenti sono valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti. I contributi agli Enti destinatari saranno erogati con procedura semplificata previa verifica di regolarità anche in materia contributiva e fiscale”.