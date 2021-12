A San Cataldo niente raccolta di rifiuti indifferenziati per 25 dicembre e 1 gennaio.

SAN CATALDO. La raccolta dei rifiuti indifferenziati avverrà il prossimo 29 dicembre. Saltano pertanto le raccolte del 25 dicembre e dell’1 gennaio. Pertanto, stop alla raccolta di rifiuti indifferenziati nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio, vista la contingenza delle festività di Natale e Capodanno. La raccolta dell’indifferenziato si avrà il 29 dicembre in contemporanea con la raccolta della frazione umida.

Il sindaco ha detto: “Confidiamo nella collaborazione e nella sensibilità di tutti i cittadini Sancataldesi nel conferire detti rifiuti rispettando il calendario provvisorio, considerate anche le attuali contingenze e la necessità di raggiungere al più presto l’obiettivo “65 per cento”. Oltre alle penalità che abbiamo previsto per il mancato rispetto del calendario della differenziata, ricordiamo anche che il mancato raggiungimento degli obbiettivi imposti dalla Regione sulla percentuale di differenziata (65% appunto), implicherebbe una serie di penalità ed un aggravio di costi sulla tariffa difficilmente sostenibili dagli utenti in quanto già penalizzati dal dissesto finanziario che ha portato al massimo la tassazione”.