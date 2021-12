Vallelunga, “Natale in festa”

VALLELUNGA PRATMENO – A firma dell’assessore al Turismo e Spettacolo Silvio Zuzzè e del sindaco Giuseppe Montesano è stato diffuso il programma, varato per l’edizione 2021 dal Titolo “NATALE IN FESTA”, Musica, Tradizioni e Sapori . Si inizia domani 8 dicembre alle ore 17,00 in Piazza Umberto con “ Accendiamo il Natale” con Apertura di Casa Babbo Natale con animazione per bambini. A seguire degustazione frittelle calde. Si proseguirà dal 16 fino al 24 dicembre con la “novena di Natale” con inizio alle ore 20; Il 18 e 19 dicembre (sabato e domenica) “Mercatini di Natale” con degustazione di prodotti tipici locali; Nella “casa di Babbo Natale” animazione per bambini e ragazzi dalle ore 17; Il mercoledì 22 dicembre la “parata dei Babbi Natale” itinerante incontra i bambini e i ragazzi a partire dalle ore 10; inaugurazione della I° edizione del Presepe Vivente alle ore 18,30 con Ingresso gratuito da Via Perez bassa; giovedì 23 dicembre la Tombola dei bambini alle ore 16 presso il Centro Polifunzionale Piazza Europa; Concerto sulle “Orme di Santa Rita” Orchestra del Parnaso (Coro Polifonico Gaspare Lo Nigro) ore 20,30 presso la Chiesa Madre Santa Maria di Loreto; il 24 dicembre “aspettando il Natale” alle ore 17, Animatori in costume caramelle, scultori di palloncini, zucchero filato, pop corn e musica per i bambini; alle ore 18, “Arriva Babbo Natale” in Piazza Umberto; Domenica 26 dicembre “Presepe vivente” alle ore 18,30 in Via Perez Bassa; lunedì 27 dicembre proiezione film – animazione per bambini alle ore 17 al centro polifunzionale piazza Europa; giovedì 30 dicembre “la tombola dei bambini “ alle ore 16, centro polifunzionale in piazza Europa; domenica 2 gennaio “Apertura presepe vivente” ore 18,30 Via Perez Bassa; lunedì 3 gennaio Proiezione film animazione bambini alle ore 17 centro polifunzionale piazza Europa; martedì 4 gennaio gioco per ragazzi “Escape “Room” e museo aperto ore 18, palazzo Perez 1° Piano; Mercoledì 5 gennaio Concerto per violino chitarra e aforismi “Quel suono soave dell’A-more” alle ore 20,30 presso il centro polifunzionale piazza Europa; giovedì 6 gennaio “Arriva la befana” ore 12 in piazza Umberto; “Apertura presepe vivente e arrivo dei Re Magi” alle ore 18,30 via Perez bassa.