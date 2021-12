MUSSOMELI – L’assessore al Turismo Seby Lo Conte ha comunicato che “come amministrazione comunale, in accordo con la Pro Loco, visti i casi di positività al COVID in aumento, abbiamo deciso che la sagra della guasteddra e mercatini di Natale – previsti per il 7 e 8 dicembre – verranno purtroppo annullati. Ma nonostante tutto cercheremo, comunque, di dare un atmosfera natalizia alla nostra comunità”.(Foto d’archivio edizioni precedenti)