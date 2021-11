Una donna tenta il suicidio, ma la salvano i Carabinieri.

Salvata dai carabinieri dopo aver tentato il suicidio. E’ accaduto a Talla in provincia di Arezzo. E’ accaduto che i Militari dell’Arma, mentre erano in servizio, hanno scorto la sagoma di una donna che stava per gettarsi da un ponte sul fiume. I Carabinieri sono prontamente intervenuti per fermarla e sono riusciti in extremis a salvarla.

Una reattività operativa, quella degli uomini dell’Arma che ha permesso di salvare una vita e di consentire ad una persona di riprendere quel filo diretto con la vita che stava rischiando tragicamente di interrompersi a seguito di quel suo insano gesto fortunatamente fallito grazie all’intervento dei Carabinieri.