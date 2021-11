Trapianti d’organi multipli: chirurghi salvano 4 pazienti in 18 ore

Maratona di trapianti d’organo al Policlinico Tor Vergata di Roma, con 2 espianti multi-organo e 4 pazienti trapiantati in contemporanea. Nella giornata del 16 Novembre, a partire dalle 3 del mattino fino alle ore 21.30, rende noto il Policlinico, l’Unita’ di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti diretta dal Professor Giuseppe Tisone e’ stata impegnata in un’attivita’ no-stop di 18 ore in cui sono stati eseguiti sei interventi chirurgici: due prelievi multi-organo che hanno consentito la contemporanea esecuzione di due trapianti di fegato e due trapianti di rene su quattro diversi pazienti.

Sei chirurghi hanno lavorato senza sosta in quattro diverse sale operatorie, avvalendosi di una efficace collaborazione, affiatata e consolidata da tanti anni di lavoro in equipe, con anestesisti, infermieri, epatologi e nefrologi del Policlinico di Tor Vergata. Gli interventi sono avvenuti con successo e i quattro pazienti trapiantati sono tutti in buone condizioni di salute. Nonostante le attuali difficolta’ dovute alla pandemia da COVID-19, che ha richiesto un’importante riorganizzazione delle risorse sanitarie, “questo traguardo – rileva il Policlinico in una nota – conferma l’attenzione del Policlinico Tor Vergata alla cura dei pazienti in lista d’attesa per trapianto d’organo”.

La Direzione Generale, si legge, rivolge un sentito apprezzamento al personale che ha conseguito con impegno e grande professionalita’ questo importante traguardo. Un sincero ringraziamento va anche ai familiari dei donatori che, pur in un momento di dolore, hanno dimostrato profonda sensibilita’ e hanno consentito con la loro generosita’ di donare un futuro migliore a chi era da tempo in attesa”.

Foto: archivio