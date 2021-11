Sommatino. Maltempo. Anche per domani previsti il livello di allerta arancione.

SOMMATINO. È previsto il livello di allerta ARANCIONE anche per tutta la giornata di giovedì 11 novembre 2021. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. Il primo cittadino sommatinese ha reso noto che “Persistono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

“Si raccomanda di prestare attenzione e di limitare attività all’aperto e spostamenti, di fare attenzione e non sostare in auto o a piedi nei pressi di strutture temporanee, strutture pericolanti e di alberature. Di fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.). Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta”.