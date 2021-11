Sicilia, perseguita l’ex ed incendia auto di un amico: arrestato

Un uomo di 32 è finito agli arresti domiciliari per aver perseguitato la sua ex. Il provvedimento è stati emesso dal gip del Tribunale di TRAPANI. A presentare la denuncia ai carabinieri è stata l’ex convivente che ha raccontato ai militari come da alcuni mesi, dopo la fine della loro storia, l’uomo avesse iniziato a perseguitarla, appostandosi sotto casa, pedinandola e telefonandole in continuazione.

L’ex è anche arrivato , per gelosia, a graffiare e cospargere di liquido infiammabile l’auto di un amico della donna. Le indagini – effettuate anche grazie all’attenta analisi dei tabulati telefonici e delle immagini estrapolate da diversi sistemi di videosorveglianza – hanno confermato il quadro accusatorio emerso dalla denuncia della donna.