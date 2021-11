Serie D. Sancataldese sconfitta 2-1 dal Messina. Si dimette il presidente Ivano La Cagnina.

Ancora una sconfitta per la Sancataldese. La squadra di Giovanni Campanella ha perso 2-1 fuori casa contro il Fc Messina. Un match subito in salita per i verdeamaranto in svantaggio dopo 6 minuti con Orlando. Nella ripresa, nonostante una prestazione gagliarda della squadra ospite, la squadra sancataldese ha subito la rete del raddoppio al 60’ ad opera di Gabioneta Martinho.

Al 67’ rete dei verdeamaranto con Sinatra, ma da lì sino alla fine la Sancataldese non è riuscita a trovare quel gol che le avrebbe permesso di pareggiare e di conquistare in rimonta un punto. In questo modo è maturata la nona sconfitta in die match fin qui disputati. Al termine dell’incontro il presidente Ivano La Cagnina, tramite la sua pagina facebook, ha annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni “Irrevocabili” dalla carica di massimo dirigente del sodalizio verdeamaranto.

“Uso il mio profilo Social per questa comunicazione perché i miei amatissimi soci non me lo permetterebbero. Soci con cui, oltre a una stima incondizionata, ci lega anche una sincera e forte Amicizia!!! In questi tre anni hanno riposto nella mia persona , una stima e una fiducia incondizionata…!!! In questi tre anni la Sancataldese ha avuto una sola voce ed è stata quella del Presidente!!! Purtroppo i risultati di quest’anno sono pessimi e non posso non amnettere che si sono commessi tanti ma tanti errori!! Errori che portano un nome ed un Cognome !! Quello di Ivano La Cagnina!!!

Mi assumo tutta la responsabilità di quanto accaduto!!! Abbiamo cambiato Allenatore ,Ds e calciatori….. ma come scrive bene un leone da Tastiera, c’è stata molta improvvisazione e molta confusione!!! E di questo la responsabilità porta un solo nome Ivano La Cagnina!!!

È giusto che io, nella qualità di Presidente , faccio un passo indietro e rimetto il mandato al CDA…!!! Rimarrò sempre Dirigente, Sponsor e primo tifoso di questa, mia amatissima, Squadra..!!! Ma è giusto così!! Dopo l’ennesima deludente prestazione bisogna dare una Scossa..!!! Non possiamo ogni domenica cambiare….!!! Bisogna che tutti si assumino le proprie responsabilità!!!

Io lo sto facendo con quest’atto…. ma chiedo ai calciatori, gli unici attori, e a tutti i componenti della Sancataldese…. a farlo!!! Potrei dare chiarimenti e risposte a chiunque del perché di questo o quell’altro giocatore…… o perché è andato via questo o l”altro….. ma noi siamo la Sancataldese!!! e lo stile deve rimanere immutato!!! Porterò per sempre nel mio cuore questi colori e ne sarò il suo primo tifoso ma come tutte le cose della vita sia ha un inizio e una fine ..!!!

Ringrazio vivamente tutti soci , tutti i giocatori e tutti i componenti dello staff tecnico ma soprattutto ringrazio i nostri splendidi tifosi che per noi e per questa città sono e saranno un vanto!! A tutti Voi un caloroso in bocca al lupo e per i tifosi e amanti dei colori Verdeamaranto un solo grido… ” FORZA SANCATALDESE”.