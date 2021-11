Santa Caterina. Quarantadue giovani volontari per la Colletta Alimentare.

SANTA CATERINA. Un grande successo la raccolta alimentare a Santa Caterina. A sottolinearlo è stato il sindaco Giuseppe Ippolito: “Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario, ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri “.

Il sindaco s’è complimentato con la popolazione caterinese per l’importante risposta solidale dimostrata in occasione della Giornata nazionale della Colletta Alimentare 2021 nella quale sono stati raccolti 921kg e con i 42 volontari, tra cui tanti giovanissimi che, con la loro opera, hanno contribuito al successo della raccolta alimentare a favore delle persone bisognose dimostrando senso di solidarietà e impegno civile.