San Cataldo, The Duel: la nuova idea del cardiologo Luigi Scarnato

Luigi Scarnato, cardiologo nisseno ma noto ormai in tutta la Sicilia e

anche a livello nazionale per diverse perfomance anche come musicista,

ne ha inventata un’altra: il 19 e 20 novembre 2021 con inzio alle ore

10,00 a San Cataldo presso l’Auditorium “G. Saporito” della Banca

Toniolo” ha organizzato il congresso medico THE DUEL MEETING NAZIONALE SU QUESTIONI CONTROVERSE IN CARDIOLOGIA; già il titolo dell’evento, non consueto, riporta a una formula nuova per i congressi medici; infatti Scarnato ha chiamato esperti medici cardiologi di chiara fama a “sfidarsi” sulle loro opinioni medico scientifiche.

Ogni sessione vedrà contrapposte due visoni dello stesso argomento, due modi di intervenire sul paziente, spesso diametralmente opposte e ogni relatore dovrà convincere la platea dell’efficacia della propria gestione. Durante THE DUEL (il duello), con atmosfere e suggestioni tipiche delle sfide, naturalmente in un clima di complicità e sereno raffronto, ogni relatore illustrerà e difenderà le sue scelte terapeutiche o diagnostiche e alla fine due arbitri alimenteranno la discussione fra i protagonisti e il

pubblico.

Questo metodo permetterà di vedere due percorsi per

raggiungere lo stesso obiettivo e di cogliere i vantaggi di ciascuno

nella cura alle malattie cardiovascolari, che soprattutto dopo la

pandemia COVID 19 sono in maniera preoccupante risalite nella popolazione.

“Qualche tempo fa ho visto in TV lo scontro fra Biden e Trump” ci dice

il Dr. Scarnato “ e da li l’idea di trasferire questo format all’interno

di un congresso medico, ne ho parlato con la mia agenzia organizzativa

di riferimento la ZEROTRE e subito ci siamo messi al lavoro per

costruire una manifestazione che richiamasse l’idea del confronto e

della sfida, e quando ho iniziato a reclutare gli esperti tutti hanno

accettato con entusiasmo di mettersi in gioco e ho ricevuto tante

adesioni da personalità scientifiche di altissimo livello, che venerdì

e sabato daranno vita a questi “piacevoli e formativi duelli.”



Il cast può definirsi stellare; tra i vari relatori e arbitri, figure di

calibro internazionale come il Prof. Corrado Tamburino di Catania, il

Prof. Alessandro Frigiola da Milano, il Prof Pierluigi Temporelli da

Veruno, il Prof Riccardo Cappato da Milano, il Prof Mario Carminati da

Milano, Il Prof Sebastiano Carerj da Messina, la Dott.ssa Chiara

Lestuzzi da Aviano e tanti altri e la lettura magistrale del Prof Carlo

Pappone di Milano che presenterà dati inediti su ricerche sul ventricolo

destro in esclusiva per Caltanissetta A THE DUEL è prevista la partecipazione fra sfidanti e arbitri di oltre 30 ospiti e si prevede la presenza di circa 100 congressisti provenienti da tutta la Sicilia. Il congresso è accreditato ECM e saranno applicate le vigenti norme per il contenimento del COVID 19 previste per i meeting.