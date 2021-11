San Cataldo. Indetta riunione con associazioni sportive per attivare Consulta dello Sport.

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marco Andaloro hanno indetto il primo appuntamento con le associazioni sportive di San Cataldo e il Consiglio comunale per dare il via alla Consulta dello Sport. L’incontro si terrà mercoledì prossimo, 1 dicembre, alle ore 15:30, presso la “Sala Borsellino” del Comune di San Cataldo.

“È nostra intenzione rendere le numerose realtà sportive della città di San Cataldo parte attiva nella vita della nostra comunità e per farlo vogliamo attivare una consulta permanente che sia luogo di confronto e programmazione” – dice l’assessore con delega allo Sport, Andaloro.

Interviene anche il sindaco Comparato: “Lo Sport, oltre che per il benessere fisico, è fondamentale per la crescita valoriale e culturale dei nostri giovani; è un importantissimo collante per la comunità e porta con sé una sua funzione educativa, importante per ragazze e ragazzi, abituandoli a rispettare regole e comportamenti. Ecco perché è così rilevante avere un progetto chiaro e preciso di cosa serve a San Cataldo e in tal senso, la Consulta, sarà uno strumento indispensabile per la nostra Comunità”.