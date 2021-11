Prima visita del Governatore De Bernardis al Rotary Club di Mussomeli presieduto da Misuraca

MUSSOMELI – Dopo il passaggio di campana che ha visto subentrare Giuseppe Misuraca all’uscente Giuseppe Baglio, il Rotary di Mussomeli ha vissuto l’evento più significativo dell’anno, la visita del Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta Gaetano De Bernardis, seguita da una conviviale, all’insegna dell’amicizia e dell’armonia, e allietata anche dall’ingresso di una nuova socia la Professoressa e Poetessa Irene Catarella che ha donato a tutte le autorità presenti il suo ultimo libro #Cantoanima. Nella bellissima sala di Casale Margherita, insieme al Club di Lercara, alla presenza del Segretario distrettuale Sergio Malizia e di altre autorità rotariane, il Governatore ha auspicato un ritorno alla normalità sottolineando che i rotariani non si sono mai fermati nelle loro attività di servire al di sopra di ogni interesse personale. De Bernardis ha ricordato quali siano i due obiettivi principali indicati dal Presidente Internazionale Shekhar Mehta in questo anno 21-22 di “ripartenza”, cioè più crescita e più service, puntualizzando che fare del bene non solo migliora la vita di chi lo riceve, ma anche di chi lo fa. A tal proposito il Governatore ha spronato tutti a operare nel proprio contesto ambientale. Tra le altre cose, per lui, fine latinista e intellettuale, importante promuovere la cultura e l’istruzione con borse di studio e progetti protesi a tale scopo, ma anche educare alla salute, la grande bellezza delle proprie città. In totale accordo con lui sia il Presidente del Club di Lercara che il nuovo Presidente del Club di Mussomeli Giuseppe Misuraca che ha assunto come slogan del suo mandato: “il mondo cambia e il Rotary cambia, ma i suoi valori rimangono inalterati”. La relazione programmatica di Misuraca è ricca di spunti legati all’ambiente, come la piantumazione di alberi nell’area nissena in adesione al progetto Ogni rotariano un albero e come l’adozione annuale di due arnie e la conseguente produzione di miele etichettata con il logo Rotary e il nome del Club nell’ambito del progetto Salviamo le api. Sempre in linea con il Governatore, Misuraca porterà avanti il progetto Abbellisci una piazza della tua città grazie alla collocazione di monumenti e aiuole. Impossibile elencare tutti i progetti del nuovo Presidente di Mussomeli, tra cui alcuni sull’etica, la legalità, la parità di genere, la salute.