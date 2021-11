Mussomeli, santuario ed ex convento dichiarato dalla Regione di “interesse culturale”

MUSSOMELI- Il santuario della Madonna dei Miracoli, (chiesa di San Domenico) e l’annesso ex convento domenicano, sono stati dichiarati di interesse culturale dalla Regione Siciliana, con apposito decreto del dirigente di servizio dell’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

In pratica, a seguito rinnovato il 3 agosto 2020 tra la Prefettura di Caltanissetta e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è stato presentata una nota il 17 luglio scorso, con la quale la Prefettura chiedeva la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 42/2004, della chiesa San Domenico–

Santuario Maria SS. dei Miracoli di proprietà dello stesso Ente; con ulteriore nota del 26 luglio scorso, la Soprintendenza di Caltanissetta aveva avviato il procedimento per la verifica dell’interesse culturale dell’ex convento annesso alla chiesa/santuario, di proprietà del comune di Mussomeli, che costituisce con la chiesa un unico complesso architettonico.

Quindi, a seguito di parere espresso il 2 settembre scorso e della visione della documentazione di rito, con il

quale la Soprintendenza di Caltanissetta verificò la sussistenza dell’interesse culturale del

bene, la Regione Siciliana ha ritenuto che: “Il complesso architettonico:

costituito dalla “Chiesa Santuario Maria Santissima dei Miracoli”, con le opere d’arte in essa contenute, e dall’annesso Ex Convento provincia di Caltanissetta comune di Mussomeli sito in Piazza Maria Santissima dei Miracoli, snc identificato al catasto fabbricati del comune di Mussomeli al foglio 29 particelle F, 819 e 1118 sub 2 C.F. così come individuato con perimetrazione in rosso nell’allegato stralcio mappale, presenta

interesse interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii. per la chiara testimonianza dello stile architettonico barocco espressa dalla chiesa, per

l’importanza cultuale della stessa, per gli arredi sacri e le opere d’arte in essa contenute.”

Quindi, per tali motivi: “Il complesso architettonico costituito dalla “Chiesa Santuario Maria Santissima dei Miracoli” e dall’annesso

cx Convento, è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.” (FONTE: LA SICILIA R.M.)