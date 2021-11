Mussomeli, consiglio comunale in seduta straordinaria 15 novembre

MUSSOMELI – Il Presidente Gianluca Nigrelli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed urgente per Lunedi 15 novembre 2021 alle ore 18,30 nell’aula Consiliare “F. Sorce “ del Comune per la trattazione del seguente ordine del giorno: Scelta degli scrutatori; Verifica della sussistenza degli estremi della necessità e dell’urgenza; Mancato avvio di servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola elementare. Inoltre ha fatto presente espressamente che sono depositati in Segreteria i verbali di delibere delle sedute precedenti al fine di consentire, a ciascun consigliere, di prenderne visione e conoscenza. Nel rispetto delle ordinanze vigenti in materia di emergenza COVID, non sarà consentito l’acceso al pubblico; i lavori saranno trasmessi in diretta sul profilo Facebook del Comune di Mussomeli (https://www.facebook.com/comune.mussomeli) e sulla pagina web dell’ente (https://www.comunedimussomeli.it )