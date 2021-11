Mussomeli, cambio di guardia alla Misericordia. Vittorio Catania governatore che subentra all’uscente Giovanni Consiglio

MUSSOMELI – Alla Misericordia cambio di guardia ma le finalità del sodalizio sono sempre le stesse: aiuto ai bisognosi e sofferenti. Vittorio Catania è il nuovo governatore della Misericordia di Mussomeli, con una ventennale esperienza di volontariato (con Attestato Confederale di Autista iscritto all’albo nazionale delle Misericordie d’Italia e con Attestato Confederale di Istruttore autista iscritto all’albo nazionale delle Misericordie d’Italia e da sempre con delega ai corsi di formazione e esperto informatico) che subentra all’uscente Giovanni Consiglio, rimasto in carica cinque anni. Sono queste le altre cariche attribuite anche negli altri organi sociali: Per il Consiglio Magistrato: Vice governatore Francesco Messina, veterinario in pensione; Amministratore Onofrio Messina, bancario in pensione; Segretario il giovane Giuseppe Carapezza con esperienza nel settore del volontariato. Per I revisori dei conti Vincenzo Pavone presidente, Costanzo Salvatore vice presidente e Spoto Carmelo segretario; per il collegio dei Probiviri Barba Carmelo presidente, Pennica Giuseppe vice Presidente e Bavado Vicenzo segretario. La prima riunione di ieri sera, indetta dalla Commissione elettorale presieduta da Antonella Scarmignan, subito dopo la proclamazione degli eletti nell’assemblea del 31 ottobre scorso, ha previsto l’insediamento degli eletti e l’attribuzione delle cariche statutarie della Misericordia. Presente alla riunione anche il Padre Correttore don Liborio Franzù. Il nuovo governatore Vittorio Catania ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli. Alla prossima riunione esporrà alla dirigenza le linee programmatiche dell’attività della Misericordia.