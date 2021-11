Montedoro. Completato il monumento funerario in memoria di Lucia Mantione.

MONTEDORO. E’ stato completato il monumento funerario di Lucia Mantione, la ragazzina montedorese uccisa 65 anni fa in circostanze misteriose. E’ stato posato un angelo in marmo bianco sopra la base del monumento funerario ed apposta la precedente lapide che era stata collocata nel loculo in cui era stata sepolta nel 1955. A renderlo noto è stato annunciare l’avvenuto completamento è stato Calogero Messana che, oltre a portare avanti, assieme al generale Baldassare Daidone, l’idea di realizzare un monumento funerario in onore di Lucia, ha anche promosso la raccolta di fondi che ne ha consentito la realizzazione.

Calogero Messana, assieme al fratello Federico, ha anche contribuito a riportare alla ribalta delle cronache la triste vicenda della ragazzina montedorese alla quale era stato persino negato il funerale dall’allora arciprete. Una vicenda della quale, oltre al vescovo Mario Russotto per la parte legata ai mancati funerali della ragazza, s’è occupata anche la Procura della Repubblica di Caltanissetta che, nell’ambito di un’indagine avviata a distanza di 65 anni per cercare di dare un nome all’autore dell’omicidio, ha a suo tempo disposto il disseppellimento dei suoi resti mortali al fine di analizzarli e provare a scoprire eventuali indizi utili. Una vicenda, quella di Lucia, che ha avuto una vasta eco a livello nazionale ed internazionale, tanto da essere ormai diventata un’icona contro la violenza sulle donne.