Migranti attraversano la Manica: 243 soccorsi nel weekend

Quasi 250 migranti sono stati tratti in salvo in mare nella notte tra venerdi’ e sabato e durante la giornata di ieri mentre cercavano di attraversare la Manica: lo ha reso noto ieri sera la prefettura portuale francese della Manica e del Mare del Nord.

I migranti, 243 in tutto, sono stati trasportati nei porti di Boulogne-sur-Mer, Dunkerque e Calais, si legge in un comunicato. Il centro operativo di sorveglianza e soccorso (CROSS) di Gris-Nez “ha impegnato numerose risorse marittime” per queste operazioni, prosegue la nota.

Intervistato dall’agenzia di stampa Afp, il prefetto ha parlato di “una nuova accelerazione” a novembre dei tentativi di traversata, che erano gia’ raddoppiati nei tre mesi precedenti. I servizi della prefettura hanno registrato nei primi otto mesi di quest’anno15.400 partenze e 3.500 migranti soccorsi.