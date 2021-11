Maltempo, anche Mussomeli nella delibera del governo Musumeci sullo stato di emergenza

MUSSOMELI – Il Sindaco Catania: “Mi ritengo estremamente soddisfatto dell’approvazione nella giornata di ieri, con delibera di giunta regionale, dello stato di emergenza anche per il comune di Mussomeli.

La nuova e violenta ondata di maltempo che si è abbattuta tra l’8 e il 17 novembre sulla Sicilia ha determinato, infatti, ulteriori notevoli danni al patrimonio pubblico e privato di tutte le province e anche del nostro comune. Danni a strade ed edifici pubblici e privati. Una situazione grave per la quale il governo Musumeci, ieri pomeriggio, ha esteso a numerosi Comuni lo stato di crisi ed emergenza regionale e la richiesta dello stato di calamità nazionale già deliberati il 27 ottobre.

Il nostro Ufficio Tecnico tra domenica sera e lunedì mattina ha inviato una dettagliata relazione sui danni alla Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina.

Per la provincia di Caltanissetta sono interessati alla dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dagli eventi meteorologici fra l’8 e il 17 novembre, oltre che Mussomeli anche i seguenti Comuni: Niscemi, Riesi, Serradifalco, Sommatino.

Adesso restiamo in attesa di avere la quantificazione delle somme che ci verranno assegnate per far fronte ai lavori necessari a ripristinare i danni avuti”.