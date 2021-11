Lions Club Caltanissetta dei Castelli e Leo Club, partecipano alla “Colletta Alimentare”

Il Leo Club Caltanissetta dei Castelli, in collaborazione con il Lions Club Caltanissetta dei Castelli, partecipano alla “Colletta alimentare” del Banco alimentare.

La collaborazione nasce da un protocollo d’intesa firmato a livello regionale tra il Distretto Lions 108Yb Sicilia ed il Banco alimentare.

I Soci Leo e Lions, quindi, saranno presenti in innumerevoli supermercati dell’intera Sicilia sabato 27 novembre, per invitare gli acquirenti a comprare alimenti a lunga conservazione e donarli al Banco alimentare.

Tutto questo in considerazione del fatto che FAME è una delle cause globali umanitarie del Lions Clubs International, con l’obiettivo strategico di consentire a tutti l’accesso ad un’alimentazione adeguata; tra le azioni strategiche si individuano la lotta alla fame, la lotta allo spreco alimentare ed il sostegno ai banchi alimentari.

A Caltanissetta i soci Leo e Lions saranno mattina e pomeriggio all’ARD Discount di via Michelangelo, quartiere San Luca.