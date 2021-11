Italia, ambulanza finisce fuori strada: muore paziente trasportato di 85 anni

Un uomo 85 anni e’ morto in ospedale a Pistoia dove era stato ricoverato ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale nel quale e’ rimasta coinvolta con cui lo stava trasferendo in una rsa. Lo rende noto la Misericordia di Prato, proprietaria dell’ambulanza. L’incidente e’ accaduto lungo la strada Porrettana, all’altezza del Signorino, nel Pistoiese: il mezzo sarebbe finito fuori strada andando a sbattere contro un muretto, dopo che l’autista, un volontario dell’Arciconfraternita, avrebbe perso il controllo ” a causa di un malore” come riferito il conducente.

“Siamo addolorati e vicini alla famiglia della vittima, faremo una indagine interna per capire la dinamica”, spiega sempre la Misericordia di Prato. Quando e’ avvenuto l’incidente l’ ambulanza stava compiendo un servizio di trasporto socio sanitario per il trasferimento dell’85enne, paziente dalle cure intermedie di Prato, a una Rsa sulla Montagna pistoiese. L’autista e’ rimasto illeso e, si spiega, ha subito prestato soccorso all’anziano e un altro volontario che ha riportato la frattura di un femore. Trauma alla testa invece per l’85enne, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.