Covid in Provincia. Scende la curva del contagio; più guariti che positivi nelle ultime 24 ore.

CALTANISSETTA. Sono stati 11 in totale i nuovi casi di positività al Covid accertati in provincia di Caltanissetta a fronte di 13 guariti. Dunque, curva del contagio in ribasso nelle ultime 24 in provincia: è quanto emerge dal report giornaliero dell’Asp. I contagiati al momento sono 405.

Per quanto riguarda i casi di positività si sono registrati 6 a Niscemi, 4 a Gela e uno a Mazzarino. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Riesi. Guariti da Covid-19: 6 pazienti di Riesi, 3 di Gela, 2 di San Cataldo, 1 di Mazzarino e 1 di Santa Caterina Villarmosa.