Consorzio Universitario Nisseno riceve il Rettore Midiri: “Investiremo in percorsi di qualità”

Il Rettore Massimo Midiri questa mattina ha visitato il Consorzio Universitario Nisseno. Ad accoglierlo era presente il Presidente Walter Tesauro e il Consiglio direttivo.

Un incontro proficuo che ha sottolineato come l’Ateneo di Palermo voglia investire sulle sedi decentrate e al quale ha partecipato anche l’assessore Roberto Lagalla.

I consorzi universitari – ha spiegato il Rettore – devono essere considerati come piccoli atenei piuttosto che delle semplici “succursali”. Per raggiunger questo obiettivo è necessario creare delle condizioni che li rendano attrattivi.

Nuovi percorsi formativi, tra cui i master, una sede spaziosa e funzionale e dei servizi correlati.

La dimostrazione di un’ampia collaborazione e della voglia di valorizzazione si è mostrata anche quando ha sottolineato il desiderio di organizzare degli incontri programmatici periodici”.

“Siamo molto soddisfatti delle premesse avanzate dal Rettore questa mattina – ha commentato il Presidente del Consorzio Nisseno Walter Tesauro -. Abbiamo sottolineato il nostro desiderio di ampliare l’offerta formativa proponendo, ad esempio, il Corso di Scienze Infermieristiche o di Mediatore Culturale. Tutte soluzioni che permetterebbero di attrarre giovani e far crescere il livello di specializzazione. L’alta formazione, infatti, facilita l’accesso al mondo del lavoro e potenzia i professionisti già affermati che desiderano accrescere il loro bagaglio culturale.

Il Rettore Midiri, soddisfatto di quanto già realizzato nel capoluogo, si è impegnato a valutare le soluzioni utili a reperire i finanziamenti necessari a potenziare il Consorzio di Caltanissetta in un momento, come quello attuale, in cui la pandemia sta avendo un peso non indifferente sulla formazione dei giovani.

In questo periodo, infatti, bisognerà evolversi anche attraverso un percorso telematico per tutelare gli studenti e garantire loro la sicurezza. Ciò, però, non deve rallentare l’attività di programmazione in vista della fine dell’emergenza sanitaria e il rientro a pieno regime dei percorsi universitari. In questa valutazione, ovviamente, rientra anche la valutazione di una sede adeguata per le lezioni in previsione del trasferimento dai locali del Cefpas che, fino a oggi, hanno ospitato gli studenti.

“Tutto ciò che era stato programmato, data la situazione attuale, è semplicemente slittato nel tempo – ha concluso Tesauro -. Il Rettore, durante la sua visita istituzionale, ci ha rassicurato sui progetti futuri di crescita e gettato le basi per un lavoro costante e proficuo per il benessere del territorio e di tutti gli studenti che vorranno scegliere l’Ateneo di Palermo e il Consorzio Universitario Nisseno”.