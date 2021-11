CONADI e scuole del Nisseno accendono una “Luce” sui diritti dei bambini

Il 20 novembre il Consiglio Nazionale dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza CONADI, in occasione del 32esimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei bambini prossimo, ha organizzato l’evento “Illuminiamoci d’azzurro per i diritti”.

Per aderire all’iniziativa promossa dalla Presidentessa provinciale del Comitato Maria Concetta Naro (nella foto), subentrata da qualche mese a Salvatore Pirrello, basta illuminare d’azzurro un “luogo”. La “luce azzurra” servirà per attirare l’attenzione degli spettatori e sensibilizzare per ricordare i tanti bambini che, nel silenzio della sofferenza, attendendo ancora l’aiuto del prossimo e il riconoscimento dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sottoscritta da 196 Nazioni del mondo e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176.

All’evento CONADI hanno aderito con il proprio “edificio – simbolo” il Comune di San Cataldo e diversi istituti scolastici. Tra questi il primo circolo (presieduto da dott. Rossana D’Orsi) e il secondo circolo di San Cataldo (dott. Loredana Schillaci), la scuola secondaria di primo grado Carducci – Balsamo (dott. Salvatore Parenti), la Kinder School di San Cataldo – Caltanissetta (dott. Lia Gumina), la scuola Leonardo Sciascia di CL (dott. Rossana Ambra), l’Istituto Comprensivo Santa Caterina – Resuttano (dott. Claudia Amico), l’Istituto Comprensivo Caponnetto di CL (dott. Maurizio Lomonaco), la Cooperativa sociale SIRE – Villaggio dei Semplici di San Cataldo (dott. Maurizio Nicosia).

“Sono molto contenta perché, in poco tempo, sono riuscita a coinvolgere tante scuole e, soprattutto, la nuova amministrazione comunale – ha concluso la Presidentessa Naro -. Ringrazio per la disponibilità e la collaborazione il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato, la vice sindaco Marianna Guttilla e l’assessore alle Politiche sociali Marco Andaloro. In tutta Italia la luce azzurra unirà idealmente tutti coloro i quali hanno a cuore il bene dei bambini e il rispetto dei loro diritti. Un grazie di cuore giunga a tutti coloro i quali hanno aderito alla bellissima iniziativa del CONADI di cui è presidente nazionale Umberto Palma”.