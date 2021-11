Caltanissetta. Percettori del Reddito di cittadinanza potranno lavorare presso l’Ufficio esecuzione penale.

CALTANISSETTA. E’ importante la novità che arriva per i percettori del reddito di cittadinanza: potranno infatti prestare lavoro presso l’Ufficio locale di esecuzione penale per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore la settimana.

Ciò è stato reso possibile grazie ad una convenzione che è stata firmata al Comune da parte del sindaco Roberto Gambino e della dott.ssa Francesca Provenzano, responsabile dell’Ulepe di Caltanissetta.

Si tratta di un rapporto collaborativo destinato ad avere positive conseguenze sia in termini di collocamento lavorativo per i percettori del reddito di cittadinanza che per consentire l’avviamento di un percorso virtuoso per quanti devono essere reintegrati.

Un accordo che ha visto il Comune di Caltanissetta in prima fila su questo importante fronte sociale che il sindaco Roberto Gambino ha firmato non senza legittima soddisfazione dal momento che proprio il Comune nisseno è tra i primi ad aver proposto questo importante servizio.