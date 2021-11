Caltanissetta, Laboratori di Misericordia a San Domenico: creare coesione e spirito di comunità

In una società sempre più distante e frastagliata è necessario promuovere attività che possano creare incontro e spirito di comunità.

Un invito ad agire al quale ha risposto la parrocchia San Domenico di Caltanissetta creando i “laboratori di misericordia” che saranno finanziati da somme comunali ricavate dal bilancio partecipativo. Qualche mese fa, infatti, i cittadini di Caltanissetta sono stati chiamati a scegliere tra alcuni progetti che avevano finalità mirate allo sviluppo economico e occupazionale. I Nisseni, dopo aver letto le diverse proposte, hanno ritenuto il progetto della Parrocchia San Domenico tra i più meritevoli.

Gli appuntamenti, come spiega Don Alessandro Rovello in qualità di promotore dell’iniziativa insieme alla comunità parrocchiale, servono per creare “momenti di formazione, di amicizia e di incontro”. Occasioni di confronto che vanno ben oltre l’età anagrafica e si sviluppano promuovendo l’incontro tra persone del quartiere. Giovani, anziani, famiglie e singoli cittadini che, nei locali parrocchiali, possono incontrarsi e vivere momenti di coesione.

All’inaugurazione erano presenti anche la vice sindaco Grazia Giammusso, l’assessore alle politiche giovanili Fabio Caracausi e l’assessora al bilancio Luciana Camizzi.

Gli 8 mila euro stanziati dal bilancio partecipativo serviranno per attivare laboratori musicali, teatrali e quelli legati alla lavorazione del gesso e del legno.

Attraverso la partecipazione a un’attività, l’apprendimento di un’arte o un mestiere, si crea un’interazione con il gruppo creando un’importante relazione di appartenenza che andrà ben oltre le poche ore che si vivranno in parrocchia.

Riscoprire il piacere di “stare insieme”, di collaborare per un progetto, di incontrarsi per conoscersi meglio e, dunque, creare una socialità. Una riscoperta di quei valori del passato che non devono essere perduti o ignorati da una società che troppo spesso è vocata all’individualismo.