Caltanissetta, “I quattro elementi”: sabato un Concerto itinerante alla Cattedrale

Fuoco, Aria, Terra e Acqua: i 4 elementi armonicamente fusi insieme in un concerto itinerante che andrà in scena nelle Cattedrali delle principali diocesi della Regione Sicilia.

Lo spettacolo, a Caltanissetta, farà tappa sabato 20 novembre alle 20.30 nella meravigliosa location della Cattedrale Santa Maria La Nova.

La gestazione è stata lunga – ha spiegato l’ideatrice del progetto Marta Pasquini – perché volevo focalizzare l’attenzione sul significato dell’uomo nella Terra. Oggi l’uomo distrugge l’uomo e l’ambiente in cui vive per il vile denaro dando a sè stesso e ai poteri forti una elevata importanza”.

Riecheggerà tra altare e navate, le note della violoncellista Marta Pasquini e dell’organista Leonardo Nicotra. Ad accompagnare la musica, linguaggio universale, sarà presente un testo interpretato dall’attore Dario Muratore.

Un copione sintetico, descrittivo, poetico che invita a riflettere, a interrogarsi sulle azioni del singolo individuo che deve essere chiamato ad agire per il bene della collettività.

“L’uomo rade al suolo le foreste, prosciuga i fiumi, estingue flora e fauna, solo quando l’ultimo albero sarà abbattuto…”

Il calendario del concerto itinerante è iniziato sabato 6 Novembre alla Cattedrale di Messina per poi proseguire la settimana successiva al Duomo di Enna.

Caltanissetta ospiterà il concerto questo sabato alle ore 20.30.

I musicisti proseguiranno alla Cattedrale di Ragusa, Agrigento, Trapani e Palermo.

“Abbiamo scelto le cattedrali come location d’eccezione perché sono luoghi pieni di fascino, storia e cultura. Anche il solo sguardo riempie l’anima e questo effetto visivo, amplificato dalla musica e dai testi, crea un perfetto connubio. Amo la Sicilia perché mi ha dato i natali, ha molte potenzialità che però non vengono valorizzate – ha concluso la musicista -. Vorrei che ci fosse più giustizia in questo mondo. Mi sono sempre mossa senza attendere i tempi dilatati di Enti e Associazioni, muovendomi da sola. Un impeto che richiede grande forza d’animo, coraggio e determinazione, oltre ad una notevole conoscenza e coscienza. Ma non ne sono rimasta delusa”.

Lo Spettacolo -Concerto “I quattro elementi – Fuoco, Aria, Terra, Aqua” andrà in scena in Cattedrale Sabato 20 alle ore 20:30 con Ingresso Libero sino a esaurimento dei posti disponibili.