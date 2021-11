Caltanissetta, dal 4 all’11 novembre la mostra delle Forze Armate patrocinata dalla fondazione Astrea

Nel centenario del Milite Ignoto (1921-2021) dal 4 all’11 novembre Caltanissetta ospiterà un’intera settimana dedicata alle Forze Armate. L’iniziativa, organizzata dal Comune con il patrocinio della Fondazione Astrea si inserisce nel solco del protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi con la sezione provinciale dell’Anmig, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra nei cui locali, si terrà l’esposizione. Interverranno rappresentanze di: Esercito, Carabinieri, Aeronautica, Marina, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana, Unuci, Anmi, Anarti, Gmn, Istituto Guardie D’onore alle Reali Tombe del Pantheon, Istituto del Nastro Azzurro, collezionisti privati.

L’evento coinvolgerà anche le scuole secondarie di secondo grado e le associazioni collaterali, combattentistiche e d’arma.

“Noi come Fondazione Astrea – ha affermato il presidente di Astrea, Manlio Caruso – siamo sempre vicini alle istituzioni e ci rendiamo conto di quanto sia importante non dimenticare l’impegno dei nostri militari nel corso della prima e della seconda Guerra Mondiale, spinto a volte fino all’estremo sacrificio. Ringrazio il presidente dell’Anmig per l’impegno profuso e l’amministrazione per la sensibilità dimostrata nel realizzare un’iniziativa così importante. Mi piace a tal proposito ricordare le parole del mio professore di Diritto romano che diceva come la storia sia una riflessione sulla riflessione, questo significa che dobbiamo guardare al passato per capire il presente e per immaginare un futuro migliore”.

Durante le giornate dedicate ai corpi armati sarà possibile assistere a esibizioni e all’esposizione delle divise e, grazie agli alunni dell’Itet Rapisardi Da Vinci, coinvolti tramite un progetto di alternanza scuola lavoro, si potrà visitare la mostra di cimeli allestita permanentemente nella sede dell’Anmig, presso la Casa del Mutilato di viale Regina Margherita, 49.

“Come amministrazione comunale abbiamo voluto fare la nostra parte – ha spiegato l’assessora Marcella Natale – concedendo la cittadinanza onoraria al Milite ignoto e accogliendo la proposta dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di allestire una mostra in occasione dell’anniversario del 4 novembre”.

“Quest’iniziativa nasce per far vedere alla cittadinanza e soprattutto ai giovani, agli studenti, che le Forze armate sono vicine al territorio – ha detto il presidente dell’Anmig Alessandro Gennuso. Siamo riusciti a raggruppare tutte i corpi e le associazioni combattentistiche, recuperando anche molti cimeli di privati che sarà possibile ammirare all’interno della mostra. Il nostro progetto è infatti proprio quello di valorizzare il lavoro che fa l’associazione a livello nazionale e il valore che porta”.