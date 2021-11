Caltanissetta “a volto scoperto” contro la violenza sulle donne: gli eventi dal 22 al 26 novembre

Dire “NO” alla violenza sulle donne con incontri, fiaccolate, esibizioni di danza e panchine “rosse”. Sono questi gli appuntamenti che a Caltanissetta sono stati organizzati in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Eventi che servono a sensibilizzare sul tema, promuovere il rispetto “dell’altro” e far comprendere come non ci sia un genere predominante e uno da sottomettere ma, piuttosto, che ci siano uomini e donne liberi e uguali.

Già nel weekend appena trascorso alcune associazioni e istituzioni del territorio hanno iniziato ad accendere i riflettori su questo mondo sommerso e oscuro. Una “coperta” che le vittime spesso temono di sollevare e, proprio per questo, difficile da rimuovere.

Gli incontri, invece, servono proprio a far capire che la donna vittima non è sola, che gli amici o i familiari che prima la circondavano devono aiutarla per reagire a questa violenza.

Partecipare a questi incontri è molto importante perché contribuisce a creare un flusso di persone che sostengono e contrastano questa ideologia.

Martedì 23 Novembre, alle 17,30 al Centro Michele Abbate verrà presentato il libro “Il labirinto delle perdute” di Ester Rizzo. Il pomeriggio verrà arricchito dall’esibizione “Senza paura”, una coreografia messa in scena dalle allieve del liceo classico linguistico e coreutico “Ruggero Settimo” creata da Alessia Trovato sulla musica di Grazia Zaffuto.

Il programma di mercoledì prevede la conferenza-dibattito dal titolo “Torneranno a volare gli aquiloni” nel corso del quale verrà sviluppata la questione afghana, a cura dell’associazione Nove Onlus (17,30, centro “Abbate”).

Giovedì 25 Novembre, alle ore alle 17,30 al Centro Michele Abbate si proseguirà con l’incontro “Miniere di libertà: le donne afghane” e la proiezione del film “Osama” di Siddiq Barmak. Al dibattito finale al termine del film parteciperà anche il regista Aurelio Grimaldi.

Venerdì 26 Novembre alle ore 19,00 dal Monumento ai Caduti in Viale Regina Margherita partirà una marcia dei diritti che proseguirà fino alla Statua di Umberto I in Corso Umberto. “Una fiaccolata che accende la speranza” organizzata dalla Cooperativa Etnos, in collaborazione conilCentro Antiviolenza e le Case Rifugio per le donne vittime di violenza della Provincia di Caltanissetta con la partecipazione speciale del Comitato di quartiere Provvidenza che inaugurerà una panchina “rossa” in cima a viale Regina Margherita.

Foto: archivio